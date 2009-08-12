Президент підтримує приватизацію Одеського припортового заводу

Ні у Президента, ні у Секретаріату Президента немає жодних претензій і зауважень з приводу приватизації Одеського припортового заводу, яка запланована на кінець вересня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сьогодні повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

«У нас немає претензій. Якщо все проходитиме прозоро й відповідно до законодавчо встановленої процедури, нехай продають. Дасть Бог, продамо», - сказав О.ШЛАПАК.

Разом з тим, коментуючи інформацію про те, що деякі громадські організації заявляють про необхідність проведення екологічного аудиту перед приватизацією ОПЗ, О.ШЛАПАК відзначив, що ці вимоги фактично не мають під собою підстав.

«Є зауваження, особливо екологічні, але вони зводяться до того, що завод на сьогодні екологічно складний. Тільки чомусь вважається, що доки він у руках держави – він буде безпечним, а коли перейде в приватні руки – обов`язково виникнуть проблеми. Ми так не вважаємо, і тому стан підприємства сьогодні задовільний, і я вважаю, що він може бути досить успішним об`єктом для приватизації», - сказав О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод». Початкова ціна пакета становить 4 млрд. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів після його оголошення.

Нагадаємо, конкурс з продажу 99,52% акцій Одеського припортового заводу раніше планували провести 20 травня 2008 року. Проте Рада національної безпеки й оборони України 16 травня 2008 р. заборонила уряду й Фонду державного майна України здійснювати приватизацію державних пакетів акцій енергокомпаній, Одеського припортового заводу і деяких інших підприємств. Рішення РНБО було введено в дію указом Президента.

7 липня 2008 року В.ЮЩЕНКО своїм указом знову призупинив дію розпорядження Кабміну про приватизацію Одеського припортового заводу.

У листопаді 2008 р. В.ЮЩЕНКО визнав таким, що втратив силу свій указ від 7 липня.

16 липня ц.р. перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК заявив, що приватизація Одеського припортового заводу узгоджена з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ. «Ця позиція була узгоджена з Президентом», - сказав він. Він відзначив, що раніше рішення В.ЮЩЕНКА про заборону приватизації ОПЗ було пов`язане з тим, що приватизацію підприємства планувалося провести в пакеті з низкою інших об`єктів, з чим глава держави не згоден.

А тепер, за словами О.ШЛАПАКА, досягнуто домовленості про окремий продаж ОПЗ.

7 серпня низка ЗМІ повідомили, що під час свого візиту до Одеської області Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що готовий призупинити приватизацію ОПЗ у разі неготовності даного підприємства до продажу, зокрема в разі відсутності екологічної експертизи.

10 серпня в прес-службі Фонду державного майна УНІАН повідомили, що всі необхідні роботи з екологічної експертизи для приватизації держпакета ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) виконано.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м.Південне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.