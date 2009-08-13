Експерт дорікає українським політикам: люблять їздити на оглядини за кордон

В умовах складної соціально-економічної ситуації в державі зовнішньополітичні програмні погляди кандидатів у Президенти не відіграватимуть провідної ролі у виборчій кампанії.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Костянтин БОНДАРЕНКО.

“Зовнішньополітичні напрямки у нас, як правило, розмиті. Насправді будь-хто з кандидатів намагається уникнути слова “багатовекторність”, але, в той же час, говорить про те, що “ми хотіли би рухатися на Захід, але не розриваючи контактів із Росією”, - сказав політолог, додавши, що це буде лейтмотивом практичного у кожного кандидата у Президенти.

Більше того, як також зазначив К.БОНДАРЕНКО, кожен кандидат, шукаючи своїх зовнішніх партнерів, намагається знайти своїх лобістів і в Росії, так само як і заручитися підтримкою на Заході.

“Кожен кандидат вважає, що йому обов’язково необхідно у ході виборчої кампанії відвідати Москву, Брюссель і Вашингтон, провести там нібито оглядини, розмістити статті у провідних зарубіжних ЗМІ і всюди сказати те, що від нього хочуть почути”, - зазначив К.БОНДАРЕНКО.

Водночас політолог вважає, що зовнішня політика не буде відігравати важливу роль у майбутній президентській кампанії, а відійде на другий план. На його думку, сьогодні питання НАТО, європейської інтеграції, зближення з Росією не відіграють вагомої ролі в електоральній свідомості.

“В умовах кризи більш актуальним є пошук і мобілізація внутрішнього ресурсу, наведення порядку всередині країни – і саме це буде найбільш задіяне”, - пояснив експерт, наголосивши, що лише ситі держава і суспільство можуть думати про те, з ким дружити і куди інтегруватися.