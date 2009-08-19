Прокуратура заборонила Ратушняку виїжджати з України

Прокурор Закарпатської області виніс постанову, якою заборонив меру Ужгорода Сергію РАТУШНЯКУ на час слідства виїжджати з України.

Про це УНІАН повідомили у Генеральній прокуратурі України.

При цьому у Генпрокуратурі пояснили, що дана постанова не є мірою запобіжного заходу. Крім того, у Генпрокуратурі зазначили, що С.РАТУШНЯК постійно з’являється за викликом слідчого для надання показів як підозрюваний у справі.

Водночас з С.РАТУШНЯКА взято письмове зобов’язання, що в разі, якщо він у справах буде кудись їхати за межі Ужгорода, то він про це має повідомляти слідчого.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу “Фронту змін”, 6 серпня в Ужгороді С.РАТУШНЯК напав на 21-річну активістку Громадської ініціативи «Фронт змін». Дівчина отримала струс головного мозку й численні забої.

Крім того, мер Ужгорода назвав лідера “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА «знахабнілим єврейчиком», що плутає вибори Президента України з виборами до «сільради Ізраїлю».

Прокуратура Закарпатської області порушила низку кримінальних справ проти С.РАТУШНЯКА.

Так, станом на 13 серпня проти нього порушено справу за трьома статтями Кримінального кодексу: 296 (хуліганство), 365 (перевищення влади або службових повноважень) і 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії).