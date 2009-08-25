Мін’юст зареєстрував зміну лідера партії «Справедливість»

Партія «Справедливість» офіційно повідомила Міністерство юстиції України про внесення змін до статуту партії та зміну лідера.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, міністерство внесло відповідні зміни до Реєстру політичних партій України.

Так, згідно з повідомленням, що отримав Мін’юст від партії, новим головою партії обрано НІКОЛАЄНКА Станіслава Миколайовича. Рішення про обрання нового лідера організації було ухвалене на третьому етапі V-го з`їзду та ради партії «Справедливість» 15 квітня 2009 року.

Партію зареєстровано у Міністерстві юстиції 18 травня 2000 року та внесено до Реєстру політичних партій під № 72.

Відповідно до закону «Про політичні партії в Україні», партії повинні інформувати Міністерство юстиції про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.