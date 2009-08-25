Мін’юст зареєстрував зміну лідера партії «Справедливість»
новим головою партії обрано Станіслава НІКОЛАЄНКА
Партія «Справедливість» офіційно повідомила Міністерство юстиції України про внесення змін до статуту партії та зміну лідера.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, міністерство внесло відповідні зміни до Реєстру політичних партій України.
Так, згідно з повідомленням, що отримав Мін’юст від партії, новим головою партії обрано НІКОЛАЄНКА Станіслава Миколайовича. Рішення про обрання нового лідера організації було ухвалене на третьому етапі V-го з`їзду та ради партії «Справедливість» 15 квітня 2009 року.
Партію зареєстровано у Міністерстві юстиції 18 травня 2000 року та внесено до Реєстру політичних партій під № 72.
Відповідно до закону «Про політичні партії в Україні», партії повинні інформувати Міністерство юстиції про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.