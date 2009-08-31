АМКУ проаналізує проект наказу щодо нарахування плати за навчання

Антимонопольний комітет України проаналізує напрацьований у Міністерстві освіти та науки проект спільного наказу з Міністерством економіки та Міністерством фінансів «Про затвердження Порядків надання платних послуг у сфері освітньої діяльності державними навчальними закладами», який найближчим часом буде наданий йому на розгляд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМКУ, буде перевірено запропоновану наказом методику розрахунку розміру валових витрат, на підставі яких формується плата за навчання, щоб до вартості освітніх послуг не закладалися необґрунтовані складові.

АМКУ планує провести ґрунтовний аналіз та надати свої висновки і щодо проекту постанови Кабінету міністрів «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними та комунальними навчальними закладами та закладами освіти», який розробило Міносвіти і передано на погодження зацікавленим органам влади.

В АМКУ зазначають, що в рамках виконання зобов’язань комітету Міністерство освіти та науки офіційно звернулося до керівників вищих навчальних закладів з тим, щоб договори щодо надання освітніх послуг з підготовки студентів, перепідготовки та підвищення кваліфікації були приведені до вимог Закону «Про вищу освіту» та конкуренційного законодавства. Водночас, Міносвіти, на вимогу АМКУ, попередило керівників вищих навчальних закладів про неприпустимість зміни положень договорів протягом усього строку навчання студентів. Зокрема, це стосується беззаперечного дотримання умови щодо неможливості зміни плати за навчання, передбаченої укладеним договором.

В АМКУ переконані, що виконання висунутих до Міносвіти вимог матиме значний позитивний вплив для подальшого розвитку вітчизняного ринку освітніх послуг.

“Вартість платного навчання у вищих навчальних закладах України повинна бути приведена до економічно обґрунтованого рівня, що є дуже актуальним для сотень тисяч студентів. При цьому, впевненість батьків у тому, що протягом навчального періоду освітянський заклад не змінить вартості навчання дає їм можливість планувати свої майбутні витрати, що є не менш важливим, зважаючи на те, що зміна вартості навчання може підірвати фінансовий стан родини чи навіть призвести до тимчасового припинення навчання студента”, - заявив в.о. голови комітету Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

За його словами, АМКУ ставить перед собою мету створити за рахунок розвитку конкуренції усі умови для надання у навчальних закладах послуг такої якості і вишуканості, що дозволить сформувати нову генерацію української еліти, професійної, гуманітарної, технічної тощо.

При цьому О.МЕЛЬНИЧЕНКО повідомив, що продовженням дослідження стане галузь середньої освіти.

В АМКУ нагадують, що наприкінці червня в ході публічних слухань комітет зобов’язав Міносвіти здійснити низку заходів щодо вирішення проблемних питань у сфері надання платних послуг вищими навчальними закладами. Відповідні вимоги були висунуті до міністерства за результатами дослідження ринку платних освітніх послуг, яке комітет проводить за власної ініціативи, проаналізувавши діяльність 43 вищих навчальних закладів України. Перевірка охопила послуги з підготовки фахівців за напрямами «Право» (спеціальність «Правознавство») та «Медицина» (спеціальність «Стоматологія»).

Як встановив АМКУ, впродовж останніх років вищі навчальні заклади застосовували економічно необґрунтовану плату за навчання через недосконалу методику формування вартості послуг. 20 з 43 навчальних закладів, незважаючи на заборону, крім поточних витрат включали капітальні видатки до розрахунку вартості послуги з навчання студентів. Крім того, 5 вищих освітніх закладів, попри приписи наказу Міносвіти від 11.03.2002 року №183 «Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами», включали до договорів зі студентами умову щодо можливої зміни розміру плати за навчання в односторонньому порядку.