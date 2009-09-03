З України депортували 10 громадян Узбекистану

Із України депортували затриманих у Сумах 10 громадян Узбекистану із забороною в`їзду в нашу країну строком на п`ять років.

Рішення про це ухвалив Окружний адміністративний суд Сумської області, повідомили УНІАН у секторі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Сумській області.

Громадяни Узбекистану в Україну прибули законно, але з часом порушили терміни перебування й незаконно вели тут підприємницьку діяльність. Вони торгували на ринках Сум недорогими светрами, футболками тощо. Троє дітей не відвідували школу, а допомагали батькам торгувати.

Всіх 10 громадян Узбекистану було виявлено ще навесні після перевірки паспортів у ході міліцейської операції «Мігрант».

Правоохоронні органи зобов`язали їх у добровільному порядку залишити територію України, проте громадяни Узбекистану відмовилися це зробити.