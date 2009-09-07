СБУ викрила групу розкрадачів майна Львівської залізниці

У Львові Служба безпеки України спільно з органами прокуратури викрила групу працівників транспортної міліції, які налагодили стійку систему розкрадання майна Державного територіально-галузевого об’єднання ”Львівська залізниця”.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ у Львівській області, у червні цього року співробітники СБУ затримали під час крадіжки пального з локомотивного депо Львівської залізниці трьох зловмисників, двоє з яких виявилися працівниками цього ж підприємства.

Служба безпеки України порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 Кримнального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Як було встановлено, розтрата паливно-мастильних матеріалів здійснювалась під ”патронатом” службових осіб УМВС України на Львівській залізниці протягом 2008-2009 років.

Працівники транспортної міліції, які були задіяні у злочинній схемі, ”закривали очі” на факти розкрадання пального, за що отримували хабарі від працівників Львівської залізниці. За оперативною інформацією, до незаконних оборудок причетні понад 10 працівників МВС.

Оскільки у діях службових осіб УМВС на Львівській залізниці містяться ознаки злочину, прокуратура Львівської області на підставі матеріалів СБУ порушила кримінальну справу за ч.3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу). Ведеться слідство.