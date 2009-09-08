МВС перевірить факти порушень прав підприємців у регіонах

Київ. 8 вересня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству внутрішніх справ перевірити інформацію про всі факти порушень прав підприємців у регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення прем`єр-міністр дала міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ в ході «гарячої» телефонної лінії після дзвінка підприємців із Черкас.

Зокрема, Ю.ЛУЦЕНКО повинен розглянути питання про законність дій влади Черкас стосовно підприємців у травні поточного року, коли в цьому місті було вжито заходів зі знесення й вилучення у підприємців об`єктів і техніки.

«Якщо йде посягання на приватну власність, яке всупереч закону руйнує бізнес... якщо дії відбуваються не за законом і люди живуть у такому безмежному свавіллі, то я просила б, щоб Міністерство внутрішніх справ вивчило це питання й допомогло народу знайти якусь правду й справедливість», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що після розгляду даного питання Ю.ЛУЦЕНКО повинен буде доповісти про результати на засіданні Кабміну.