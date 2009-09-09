На Київщині начальник ритуальної служби вимагав 17 тис. грн.

У Київській області за хабарництво затримано начальника ритуальної служби комунального підприємства житлового і комунального господарства однієї з міських рад.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС, посадовець вимагав та отримав 17 тис. грн. хабара від місцевого мешканця за виділення місця на кладовищі для поховання двох його родичів.

Наразі проводяться заходи щодо встановлення інших фактів хабарництва. Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочин, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.