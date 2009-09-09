Ющенко закликав перевірити факти торгівлі держнагородами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав Генеральну прокуратуру перевірити звинувачення на адресу чиновників його Секретаріату у торгівлі державними нагородами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

«ЮЩЕНКО звернувся до генерального прокурора з проханням у 20-денний термін перевірити інформацію про корупційні прояви щодо присвоєння державних нагород, оприлюднену народним депутатом України Андрієм СЕНЧЕНКОМ», - сказала І.ВАННИКОВА.

В.ЮЩЕНКО звернувся до генпрокурора після проведеної перевірки у разі необхідності вжити необхідних засобів реагування.

В.ВАННИКОВА також заявила, що Президент тримає під особливим контролем розслідування резонансних кримінальних справ. На його думку, правоохоронні органи мають активніше взаємодіяти між собою, а не займатись виголошенням політичних заяв. Вона додала, що Президент стурбований відсутністю прогресу у розслідуванні справи про вбивство людини колишнім депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО в інтерв’ю газеті “Сегодня” звинуватив чиновників Секретаріату Президента у роздачі державних нагород за гроші. ”На будь-яку нагороду, у тому числі найвищу – звання Героя України, існує своя такса. Усі це знають, але вголос не говорять, розуміючи, що довести факт дуже важко, якщо взагалі можливо”, – заявив він.