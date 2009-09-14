Оголошений у розшук Марков перебуває в Росії?

Оголошений у розшук колишній депутат Одеської міської ради Ігор МАРКОВ перебуває на лікуванні в одній з підмосковних клінік. Про це заявив сам І.МАРКОВ в інтерв`ю ІА «МІСТ-Одеса».

За його словами, він перебуває «на лікуванні в одній з підмосковних клінік. Мені було видано направлення на термінову госпіталізацію в зв`язку з тим, що на мене влаштували полювання, й безпечніше проходити курс лікування поза Україною».

При цьому І.МАРКОВ вважає, що кримінальна справа, порушена проти нього, сфабрикована: «...ці провокації, які влаштовуються проти мене, не можуть тривати довго. У людей завдання - під будь-яким приводом мене посадити й зробити так, щоб я з в`язниці не вийшов. Якщо це не вдалося зробити, всі звинувачення руйнуються як картковий будиночок, тому що справа сфабрикована, й це буде оприлюднено. І я думаю, найближчим часом все рухне».

Він також заявив, що володіє інформацією про те, його хочуть фізично усунути: «...у нас є така інформація. За це сплачено величезні гроші. Ви знаєте, що наша країна пронизана корупцією від низу до гори. Й люди, які розуміють, що при владі їм перебувати 3-4 місяці, готові зробити все».

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Управління Міністерства внутрішніх справ України у Миколаївській області оголосило в державний розшук і завело відповідну розшукову справу стосовно колишнього депутата Одеської міської ради І.МАРКОВА.

За даними МВС України, 2 вересня 2007 року в Одесі представники однієї з політичних партій проводили санкціонований пікет з приводу встановлення в місті пам’ятника Катерині ІІ. Під час цього заходу І.МАРКОВ спільно з іншими невстановленими особами намагався зірвати пікет та влаштував бійку. Внаслідок цього інциденту кільком учасникам пікету було нанесено тілесні ушкодження.

У зв’язку з цим прокурором Одеської області стосовно І.МАРКОВА було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України «Злісне хуліганство», що передбачає позбавлення волі до чотирьох років.

Згодом, зазначили в ДГЗ, за рішенням Генеральної прокуратури цю кримінальну справу для проведення досудового слідства було направлено до Слідчого управління УМВС України в Миколаївській області. Для проведення процесуальних дій, наголосили в МВС, І.МАРКОВУ неодноразово надсилалися повістки про виклик до слідчого. Однак підозрюваний ці виклики ігнорував, стверджують правоохоронці.

Зокрема, нагадали в ДГЗ, до слідчого він мав прибути і 10 вересня, проте не зробив цього без поважних на те причин, адже за місцем проживання та в лікарні Одеської області, де, як стверджував адвокат, І.МАРКОВ перебував на стаціонарному лікуванні, депутата не було. Зважаючи на це слідчий виніс ухвалу про оголошення І.МАРКОВА в державний розшук.

Поінформоване джерело в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України повідомило агентству, що І.МАРКОВ близько першої години ночі 10 вересня перетнув пішки лінію державного кордону на українсько-молдавському контрольно-пропускному пункті «Удобне».