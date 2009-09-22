Міліціонер врятував чоловіка, на якого напав його ж ротвейлер

У Києві неподалік Секретаріату Президента співробітник міліції врятував чоловіка, на якого напав його ж ротвейлер.

Як повідомили УНІАН у Печерському райуправалінні столичної міліції, інцидент стався сьогодні вранці біля театру імені Івана Франка, який знаходиться поблизу головної резиденції глави Української держави.

Зокрема, співробітник міліції, який ніс чергування в цьому місці, почув крики про допомогу. Миттєво прибувши до місця, звідки лунали крики, він побачив, що ротвейлер схопив за руку чоловіка. Міліціонер спочатку здійснив один постріл у повітря, аби таким чином якось налякати собаку. А коли це не допомогло, зробив ще два постріли в землю безпосередньо біля тварини, після чого та злякалася та відпустила людину. Потерпілий отримав рвані рани руки, від госпіталізації відмовився і забрав собаку додому.

Застосування зброї співробітником міліції визнано цілком правомірним, зазначили в райуправлінні.