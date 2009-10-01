ООН вирішила посилити протидію сексуальному насильству на війні

Рада Безпеки ООН таємним голосуванням ухвалила резолюцію, яка засуджує сексуальне насильство у військових конфліктах як засіб досягнення мети війни, передає Associated Press. За умовами документа буде створена нова посада посланця ООН з координації зусиль у боротьбі з сексуальним насильством на війні. Крім того, за участю генерального секретаря ООН Пан Гі Муна буде організовано групу експертів, завданням якої стане консультація урядів країн щодо того, як відвернути цей небезпечний вид воєнних злочинів.

Крім того, резолюція закликає до створення спеціальних консультантів із захисту жінок при місіях ООН, а також широкого застосування армійських підрозділів і поліцейських формувань, в яких більшість становлять жінки.

Під час засідання Радбезу ООН держсекретар США Хілларі Клінтон закликала світову спільноту до масштабної протидії сексуальному насильству у війнах.

Під час геноциду мирних жителів в Руанді сексуального насильства зазнали 500 тисяч жінок, близько 60 тисяч були зґвалтовані під час військових конфліктів на території колишньої Югославії в 1990-х роках, 64 тисяч жертв зазнали насильства під час конфлікту в африканській Сьєрра-Леоне. Багато хто з тих, хто скоїв ці злочини, так і не поніс покарання за них.