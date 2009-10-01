Головдержслужбі треба доручення, щоб виконати свої функції?

Головне управління державної служби України поки що не отримало доручення від Кабінету міністрів щодо проведення перевірки відповідності заступника голови Служби безпеки Україні Андрія КИСЛИНСЬКОГО займаній посаді як державного службовця 1-го рангу.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар начальника Головдержслужби Антоніна БОНДАРЕНКО.

Вона також зауважила, що, відповідно до чинного законодавства, за умови проведення такої перевірки, Головдержслужба не є уповноваженою оприлюднювати її результати.

За словами А.БОНДАРЕНКО, це може зробити лише Кабінет міністрів, якому Головдержслужба підпорядковується.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня 2009 року народний депутат, заступник міністра внутрішніх справ України Геннадій МОСКАЛЬ направив прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО депутатське звернення щодо використання заступником голови СБУ А.КИСЛИНСЬКИМ “підробленого диплома” під час перебування на державній службі.

У зверненні міститься прохання доручити Головному управлінню державної службі провести службове розслідування щодо державного службовця 1-го рангу А.КИСЛИНСЬКОГО, який раніше працював також заступником глави Секретаріату Президента.

У свою чергу, голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО 29 вересня заявив, що закон про держслужбу передбачає, що перевірка кандидата на відповідність до призначення на посаду в державній установі здійснюється Головдержслужбою.