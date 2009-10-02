У Києві визначили слова, за вживання яких доведеться платити

Київрада має намір наступного тижня схвалити перелік символів Києва, за використання яких у назві або за їх зображення, підприємствам доведеться платити відсоток від прибутку, пише газета «Сегодня».

До переліку увійшло близько 300 назв вулиць, місцевостей, церков.

Плата невелика — 0,1% в квартал від прибутку. Тобто, якщо прибуток фірми — 100 тис. грн. в місяць, то по новому податку потрібно буде сплатити 300 грн.

Ці гроші, за словами начальника головного управління охорони культурної спадщини КМДА Руслана Кухаренко, підуть на утримання пам`ятників.

У бюджеті-2009 власті планували одержати від нового податку 20 млн. грн.

Новації вступлять в силу не раніше листопада.

Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригинець вважає, що можуть постраждати продавці сувенірів і художники.

Намалював Андріївську церкву — плати, видав альбом про Київ — знову плати.

«Тому ми внесли поправку: при використанні назв в цілях мистецтва або освіти податок нараховуватися не буде! Художники платити не повинні, а ось виробники листівок із зображенням Андріївською — обов`язково. Але цю правку можуть не врахувати», — сказав Бригинець.

Бізнесмени, назва продукції яких потрапила в список, здивовані.

«Ми кожного місяця платимо мерії 600 гривень просто за вивіску з нашою назвою. Тепер ще 0,1% додадуть! Природно, ми проти», - сказав виданню директор ресторану «Золоті ворота» Анастасія Гаєвая.

Деякі спокійні: «Сума податку — мізерна. Чому не заплатити, якщо це підтримає пам`ятники?» — вважають в меблевому салоні «Русанівка».

Отже, платити доведеться за такі назви:

СЛОВА: Київ, Кий, Либідь, Дніпро, Львівська брама, Аскольдова могила, Арсенал, Андріївський спуск, Аптекарський сад, Бабин Яр, Байкова гора, Батиєва гора, Биківня, Бессарабка, Бусове поле, Галерний острів, Гостинный двір, Дитинка, Десенка, Довбичка, Жуків острів, Жуляни, Золоті ворота, Замкова гора, Звіринець, Ізяслава (місто і двір), Кадетський гай, Кожум`яки, Кучмін яр, Конча-заспа, Кисельовка, Липки, Межигір’я, Ольжин острів, Пост-волинський, Совки, Рибальський острів, Тельбін, Труханів острів, Черепанова гора, Пуща-Водиця, Протасів Яр.

ВУЛИЦІ: Хрещатик, Межигірська, Володимирська, Наводницька, Пирогова, Почайнинська, Старокиївська, Фролівська, Тхоряча, Арсенальна, Ямська, Ярославів Вал, Контрактова площа

РАЙОНИ: назви всіх районів і мікрорайонів (Борщагівка, Троєщина, Куренівка, Відрадний тощо)

ЗОБРАЖЕННЯ: герба Києва і районів, прапора міста, Андріївського спуску, Набережної Дніпра, Сагайдачного, Хрещатика, бульвару Шевченка, Арсенальної, Бессарабської, Європейської, Контрактової площ, а також площі Івана Франка і Майдану Незалежності, фонтанів в центрі і на Подолі, 16 архітектурних комплексів і церков (Софія, Лавра, Андріївська церква), 30 пам`ятників (Магдебурзькому праву, Шевченку, Монумент Незалежності, засновникам Києва) і 69 будинків (вокзал, цирк, Будинок вчителя, аптека-музей. А також всіх станцій метро і мостів через Дніпро.