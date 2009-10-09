Генпрокуратура шукає, хто переховував Пукача

Генеральна прокуратура України завершила розслідування щодо того, хто міг сприяти екс-начальникові Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексію ПУКАЧУ в переховуванні .

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Ми завершили процес, хто сприяв переховуванню. Виїжджали в ряд областей. Ми будемо приходити до висновків і приймати рішення. Цю ділянку роботи ми закінчили, у нас є напрацювання», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, восени 2000 року було скоєне вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня 2009 року в селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.