«Укртатнафта» вимагає арешту активів своїх боржників

ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) звернулося до Відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Донецькій області з вимогою відкрити виконавче провадження і вжити забезпечувальних заходів щодо ТОВ «Схід» і ТОВ «УТН-Схід». Про це акціонерне товариство сьогодні повідомило на своєму сайті www.ukrtatnafta.com.

Як зазначається у заяві ЗАТ «Укртатнафта», 22 вересня 2009 р. Господарський суд м. Києва виніс ухвалу про забезпечення позовів компанії до ТОВ «Схід» і ТОВ «УТН-Схід» про стягнення з відповідачів 13,3 млн. грн. штрафів.

Зокрема, за інформацією «Укртатнафти», суд заборонив державним реєстраторам вносити зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «УТН-Схід». Окрім того, суд наклав арешт на нерухоме майно ТОВ «Схід». За даними позивача, переданим у розпорядження суду, ТОВ «Схід» володіє 96,77% ТОВ «УТН-Схід». Окрім того, суд заборонив ТОВ «УТН-Схід» здійснювати продаж пального і товарів, а також надавати послуги на території автозаправних станцій, що працюють з використаннями товарних знаків, які належать АТ «Укртатнафта». Це рішення розповсюджується на 103 АЗС, які експлуатуються ТОВ «УТН-Схід» у Києві, АР Крим, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Полтавській та інших областях України.

«Ухвала Господарського суду про застосування заходів забезпечення є документом, який підлягає виконанню державною виконавчою службою згідно з п.2 ч.2 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження», – підкреслюється у заяві «Укртатнафти».

Як наголошується у повідомленні компанії, ЗАТ «Укртатнафта» просила суд вжити забезпечувальні заходи, оскільки побоюється, що «у разі їх незастосування, виконання позитивного для ЗАТ «Укртатнафта» рішення суду по суті може бути ускладнене або неможливе через дії відповідачів».

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня ц.р. Господарський суд м. Києва прийняв до розгляду два позови АТ «Укртатнафта» до ТОВ «Схід» і ТОВ «УТН-Схід» на загальну суму 13,3 млн. грн. Суд виніс ухвалу, яка задовольнила клопотання ЗАТ «Укртатнафта» про накладання арешту на автозаправні станції ТОВ «УТН-Схід» і заборонив ТОВ продавати нафтопродукти, супутні товари і надавати супутні послуги на території автозаправних станцій під брендом «Укртатнафта».

22 серпня 2009 р. «Укртатнафта» заявила про припинення дії ліцензійного договору з ТОВ «УТН-Схід» на використання товарного знаку «Укртатнафта» у зв`язку з численними порушеннями договору з боку ТОВ «УТН-Схід». Зокрема, ТОВ «УТН-Схід» незаконно використовувало товарний знак «Укртатнафта» на 118 АЗС, хоча ліцензійний договір передбачав його використання тільки на території 103 об`єктів. Крім того, ТОВ «УТН-Схід» безпідставно привласнило собі статус дилера АТ «Укртатнафта», продавало на фірмових АЗС пальне сторонніх виробників, допускало зниження якості палива, що призвело до завдання значних збитків торговій марці та діловій репутації ЗАТ «Укртатнафта».

У вересні ЗАТ «Укртатнафта» звернулося до суду щодо стягнення з ТОВ «УТН-Схід» збитків, заподіяних у результаті невиконання останнім умов ліцензійного договору №1243/12/2107 від 1 червня 2005 р.

Мережа АЗС «УТН-Схід» налічує 118 АЗС в 13 регіонах України. Найбільша кількість АЗС - у Донецькій (21 АЗС), Дніпропетровській (18) і Київській (19) областях. Мережа до недавнього часу працювала під торговою маркою «Укртатнафта». Материнська компанія мережі - ЗАТ ВІК ОЙЛ - входить до багатопрофільного холдингу Міжнародний інвестиційний союз (МІС).

11 серпня ц.р. прес-служба «УТН-Схід» повідомила, що мережа автозаправних станцій «УТН-Схід» (Донецьк) змушена відмовитися від використання логотипу “Укртатнафта” на ряді своїх станцій і тимчасово замінює його на логотип у вигляді обличчя з посмішкою, так званого смайлика.