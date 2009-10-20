КС визнав неконституційними шість положень нового закону

Конституційний Суд визнав такими, що не відповідають Основному закону, шість положень Закону «Про вибори Президента України» у редакції, прийнятій Верховною Радою 21 серпня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, текст відповідного рішення КС від 19 жовтня оприлюднив на сьогоднішньому засіданні голова Конституційного Суду Андрій СТРИЖАК.

Зокрема, КС визнав неконституційним положення щодо обов’язкового перебування громадян України на консульському обліку для того, щоб брати участь у голосуванні.

Також КС визнав неконституційним положення щодо обов’язкового проживання кандидата на посаду члена виборчої комісії на відповідній території.

Крім того, неконституційним, згідно з рішенням КС, є положення щодо неможливості оскарження в судовому порядку протоколів, складених виборчими дільницями.

На думку КС, не відповідає Основному закону і положення, що позови щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів виборчого процесу, не розглянуті судом протягом двох днів з часу закінчення голосування на виборчих дільницях, залишаються без розгляду.

Також КС вважає, що неконституційною є заборона на здійснення судом повноважень щодо забезпечення позову у спорах, які стосуються призначення, підготовки і проведення виборів Президента.

Неконституційним визнано і положення про неможливість подавати скарги до Центральної виборчої комісії в день голосування та в наступні дні після нього.

Водночас суд визнав конституційним скасування інституту відкріпних посвідчень.

Конституційний Суд припинив провадження у справі стосовно перевірки на відповідність Конституції положень, які стосувались питання скорочення до двох днів строків вирішення судами адміністративних справ щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, членів комісій. Також провадження припинено в частині віднесення виключно до компетенції ЦВК питання про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.

А.СТРИЖАК на прес-конференції поінформував, що в окреме конституційне провадження було виділено ряд позицій у поданнях Президента та 48 народних депутатів, які стосувалися кримінальної відповідальності за порушення в ході виборчої кампанії.

А.СТРИЖАК зауважив, що це питання розглядатиметься трохи пізніше і не вплине на хід виборчого процесу, оскільки питання кримінальної відповідальності вирішуються після завершення виборчої кампанії.

В цілому коментуючи сьогоднішнє рішення, А.СТРИЖАК зауважив, що воно давалося не просто. При цьому він нагадав про ажіотаж, який виник довкола відповідної справи. «І чого ми тільки не чули, в тому числі і щодо можливого зриву виборів через рішення Конституційного Суду», - сказав голова КС.

Він зауважив, що ці побоювання були безпідставними, оскільки КС вклався у визначений термін і прийняв рішення в перший день початку виборчої кампанії.

Тепер, за словами А.СТРИЖАКА, справа за Верховною Радою, яка має внести необхідні зміни до законодавства.