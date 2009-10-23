Суд визнав законним звільнення члена Вищої кваліфкомісії суддів

Окружний адміністративний суд Києва визнав законним звільнення Руслана КИРИЛЮКА з посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Як повідомляє офіційний сайт Президента України, сьогодні Окружний адміністративний суд Києва повністю відмовив у задоволенні позовних вимог Р.КИРИЛЮКА про визнання протиправним та скасування Указу Президента України від 9 вересня 2009 року № 720 «Про зміни у складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» в частині його увільнення від виконання обов’язків члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом змінив двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Зокрема, новими членами комісії призначено заступника керівника Служби забезпечення зв`язків з Конституційним Судом України та представництва інтересів Президента, створених ним допоміжних органів і служб у судах загальної юрисдикції України Секретаріату Президента Олександра ІЛЬКОВА та керівника служби голови Верховного Суду України Миколу МЕЛЬНИКА.

Натомість Президент звільнив від виконання обов`язків членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Р.КИРИЛЮКА та Віктора ПОТАПЕНКА.

У середині вересня керівник Служби Секретаріату Президента з представництва у судах інтересів Президента Р.КИРИЛЮК звернувся з позовом до глави держави щодо незаконного звільнення від виконання обов’язків члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Він наголосив, що змушений звернутися до суду, оскільки вмотивованих підстав для його звільнення в Указі Президента немає.

Наприкінці вересня стало відомо, що Р.КИРИЛЮК відтепер працює в штабі БЮТ. Зокрема, він став заступником керівника центрального юридичного штабу БЮТ. Відтепер у керівника центрального юридичного штабу БЮТ два заступника – Р.КИРИЛЮК і народний депутат Володимир ПИЛИПЕНКО.

Крім того, Р.КИРИЛЮК став радником першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА.