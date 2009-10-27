«Нова Зоря» пов‘язує стрілянину по вікнах редакції з профдіяльністю

Стрілянину по вікнах видавництва і редакції греко-католицького часопису «Нова Зоря» в Івано-Франківську її співробітники пов’язують з професійною діяльністю, а в міліції заявляють про хуліганські дії.

Як передає кореспондент УНІАН перша інформація про обстріл офісу «Нової Зорі» з’явилося 17 жовтня. Співробітники редакції у понеділок, 12 жовтня, помітили сліди від восьми куль на вікнах книгарні та редакторського кабінету (стрілянина сталась в один із вихідних днів), хоча звуків від розбитого скла і пострілів ніхто не чув.

За словами директора видавництва і головного редактора «Нової Зорі» Ігоря ПЕЛЕХАТОГО, «стрілянина по вікнах церковного часопису у центрі міста (проспект Адама Міцкевича- УНІАН) не випадкова, а є прямим тиском і залякуванням з боку антиукраїнських сил і пов’язана з професійною журналістською діяльністю редакційного колективу».

Отець І.ПЕЛЕХАТИЙ пов’язує стрілянину з публікаціями останнього часу, у яких, зокрема, йшлося про вбивство в Одесі Максима Чайки, про гетьмана Івана Мазепу, про «справжню мету відвідання України патріархом Московським КИРИЛОМ» та інші.

На думку правоохоронців, події навколо часопису слід вважати хуліганством. Міліція про цей випадок дізналася 12 жовтня від працівників «Нової Зорі», які звернулися з повідомленням про пошкодження вітражних вікон. За результатами виїзду на місце міліція склала відповідний протокол і провела певні слідчі дії.

За результатами огляду місця, повідомили у міліції, по вікнах стріляли з пневматичної зброї, про що свідчили вилучені з місця події кулі. У міліції не пов’язують ці постріли з якимось «терористичним замахом», оскільки були вихідні і ніхто не працював. Правоохоронці припускають, що це - «випадок хуліганства з боку невідомих молодиків», яких нині посилено розшукують. Деталі не розголошують, посилаючись на таємницю слідства.

За деякими даними, місяць тому в Івано-Франківську з такої ж пневматичної зброї було обстріляно вікна офісу однієї з приватних фірм, розташованого неподалік церковного часопису.