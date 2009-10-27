Міліція раптом заактивничала: Україну накриває хвиля педофіломанії?
17:17, 27 жовтня 2009Право
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Затримуються «підозрювані»
Співробітники міліції затримали в Криму чоловіка за підозрою в розтлінні дівчинки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, інцидент стався у Кіровському районі автономії.
«Зареєстровано черговий факт педофілії. Непрацюючий місцевий житель систематично здійснював розпусні дії щодо малолітньої дівчинки і, врешті-решт, згвалтував її», - заявили в міліції.
За рішенням суду підозрюваного арештовано. Триває розслідування.
Як повідомляв УНІАН, у середині жовтня в Сімферополі міліція затримала чоловіка за підозрою у згвалтуванні 5-річної дівчинки.
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