Міліція раптом заактивничала: Україну накриває хвиля педофіломанії?

Співробітники міліції затримали в Криму чоловіка за підозрою в розтлінні дівчинки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, інцидент стався у Кіровському районі автономії.

«Зареєстровано черговий факт педофілії. Непрацюючий місцевий житель систематично здійснював розпусні дії щодо малолітньої дівчинки і, врешті-решт, згвалтував її», - заявили в міліції.

За рішенням суду підозрюваного арештовано. Триває розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у середині жовтня в Сімферополі міліція затримала чоловіка за підозрою у згвалтуванні 5-річної дівчинки.