Президент України помилував чергових 57 засуджених
17:17, 28 жовтня 2009Право
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З початку року – 9 указів
Президент України Віктор ЮЩЕНКО 27 жовтня підписав Указ про помилування 57 засуджених.
Про це повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату глави держави з посиланням на Службу з питань помилування.
При цьому задоволено 130 клопотань громадян та народних депутатів.
Серед помилуваних 17 жінок і 40 чоловіків. Із них – 30 молодого віку, 6 похилого, 7 інвалідів, 7 багатодітних, 4 багатодітні, 1 потерпілий від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інші.
Загалом з початку року Президент підписав 9 указів про помилування 461 особи. Із них 227 засудженим основну міру покарання скорочено, 234 звільнені від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання.
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