Президент України помилував чергових 57 засуджених

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 27 жовтня підписав Указ про помилування 57 засуджених.

Про це повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату глави держави з посиланням на Службу з питань помилування.

При цьому задоволено 130 клопотань громадян та народних депутатів.

Серед помилуваних 17 жінок і 40 чоловіків. Із них – 30 молодого віку, 6 похилого, 7 інвалідів, 7 багатодітних, 4 багатодітні, 1 потерпілий від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інші.

Загалом з початку року Президент підписав 9 указів про помилування 461 особи. Із них 227 засудженим основну міру покарання скорочено, 234 звільнені від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання.