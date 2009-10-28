Затулін хоче з`ясувати, допоки він персона нон-грата

Перший заступник голови Комітету Держдуми у справах СНД і зв`язків із співвітчизниками, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН звернувся до Міністерства закордонних справ РФ із проханням з`ясувати, коли Україна зніме з нього статус персони нон-грата.

Про це К.ЗАТУЛІН повідомив у коментарі УНІАН.

«Я звернувся вчора до нашого Міністерства закордонних справ із проханням з`ясувати це питання», - сказав К.ЗАТУЛІН.

Водночас, він спростував інформацію деяких ЗМІ про те, що його сьогодні не пустили до Донецька на Міжнародну науково-практичну конференцію «Російсько-українські відносини. Перед вибором».

«Я не збирався їхати до Донецька, оскільки знав, що мене туди не пустять. Мені було зайвий раз це найгрубішим чином продемонстровано в червні цього року», - сказав К.ЗАТУЛІН. Він зазначив, що звертався до Посла України в РФ Костянтина ГРИЩЕНКА з проханням роз`яснити ситуацію, але не отримав ніяких пояснень. «Із чого можна зробити висновок, що в`їзд закрито», - сказав він. За його словами, ця інформація також підтверджується в ході неформальних контактів інших людей в Україні і в РФ.

Окрім цього, К.ЗАТУЛІН зазначив, що після останнього випадку недопуску його на територію України, деякі українські народні депутати ставили це питання керівнику СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКУ, який повідомив що в`їзд закрито.

За словами, К.ЗАТУЛІНА, при цьому не було сказано про терміни дії такої заборони й мотивувалося це «неназваними погрозами національній безпеці України».

Як повідомляв УНІАН, 6 червня 2009 року К.ЗАТУЛІНУ, який прибув до Криму для участі у фестивалі «Велике російське слово», не дозволили зійти з трапа літака. Після декількох годин суперечок із українськими прикордонниками та співробітниками СБУ у К.ЗАТУЛІНА підскочив тиск, йому викликали «швидку» й госпіталізували в одну з лікарень Сімферополя. Там він перебував під наглядом українських силовиків. 9 червня К.ЗАТУЛІН вилетів із Сімферополя до Москви.

23 жовтня міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО заявив, що поїздки політиків не повинні дестабілізувати внутрішню ситуацію ні в Україні, ні в Росії. Керівник МЗС України визнав, що проблема «чорних списків» існує між країнами. За його словами, з одного боку, вона викликана тим, що цілий ряд політиків дозволяють собі робити недружні заяви, а з іншого боку, влада змушена у відповідь застосовувати заборону на в`їзд. П.ПОРОШЕНКО підтвердив, що питання про списки ставилося на зустрічі з його російським колегою Сергієм ЛАВРОВИМ. «І оскільки воно стосується й інших відомств і служб, то ми домовилися про продовження діалогу й задекларували необхідність вирішення цих проблем», - заявив він.

Торкаючись питання введення заборони на в`їзд в Україну ряду російських політиків, П.ПОРОШЕНКО повідомив, що будь-які поїздки громадян, незалежно від їхнього політичного статусу, повинні супроводжуватися повагою до держави, її суверенітету й територіальної цілісності. Він додав, що вирішення проблем «чорних списків» буде пов`язано з наявністю певного прогресу у виконанні таких вимог.