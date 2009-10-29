В УНП закликають не віддавати на відкуп уряду контроль над Інтернетом

Член Правління Української народної партії, народний депутат України І скликання, колишній генеральний директор УНІАН, член Комісії з журналістської етики Михайло БАТІГ закликає не віддавати на відкуп уряду контроль над Інтернетом, який має залишитись територією без цензури.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.

«Регулювання Інтернету фактично віддається на відкуп уряду. Це створюватиме умови для його тотального контролю», – заявив М.БАТІГ. Він закликав парламент «встановити гранично прозору процедуру збереження контенту провайдерами, щоб захистити український сектор Інтернету від свавілля чиновництва, і водночас, встановити чіткі морально-етичні межі, в яких він має розвиватися». Так він прокоментував положення законопроекту №3271, розробленого урядом. Заяву протесту проти перспектив надання уряду виключних прав контролю над Інтернетом вже зробила Інтернет Асоціація України, нагадали у прес-службі.

М.БАТІГ зауважив, що у цьому проекті «найбільші дискусії викликає законодавча норма, яка надає Кабінету міністрів право встановлювати для провайдерів повний перелік інформації про всі інтернет-з’єднання свого клієнта, а також визначати термін та порядок зберігання такої інформації провайдерами». «Беручи до уваги, що Україна – держава з молодою демократією, яка не захищена від спроб встановлення авторитарного контролю влади над суспільством, уряду небезпечно надавати надзвичайно широке коло повноважень щодо контролю над інтернетом», - наголошує член УНП.

М.БАТІГ закликав парламент «встановити термін, порядок, повний перелік інформації, що зберігається провайдерами, прозорим та вичерпним законом, не віддаючи ці питання на розсуд Кабінету міністрів». Політик вважає, що «парламенту потрібно попрацювати над переліком видів контенту, який має відслідковуватись та зберігатись провайдерами». За його словами, «ця проблема має вирішуватись не стільки шляхом збереження та надання правоохоронцям адрес розповсюдження незаконної інформації, скільки шляхом покладання на власників веб-порталів відповідальності за їх адміністрування, а також блокування та видалення небажаної інформації». «Вирішення цієї проблеми потребує професійної розмови представників парламенту з провайдерами, а також суспільної дискусії», - переконаний БАТІГ.

На його думку, «Україна потребує закону, який захистить український сектор Інтернету від засилля непотребу – від розповсюдження дитячої порнографії до закликів щодо насильницького повалення конституційного ладу, екстремізму та міжнаціональної ворожнечі». З іншого боку, «Інтернет в Україні, як і в інших демократичних державах, має залишитись територією без цензури», - заявив М.БАТІГ.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня ц. р. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України” щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії. За ухвалення відповідного рішення проголосували 404 народних депутати з 437 зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом, зокрема, передбачено внесення змін до Закону України “Про телекомунікації” у частині віднесення до обов’язків провайдерів телекомунікаційних мереж інформувати правоохоронні органи про всі виявлені ними факти вчинення злочинів, пов’язаних із виготовленням, збутом та розповсюдженням дитячої порнографії та вживати усіх необхідних технічних заходів щодо недопущення перегляду відповідних ресурсів в телекомунікаційних мережах.

Крім того, проектом визначається обов’язок споживачів телекомунікаційних послуг у разі виявлення в мережі Інтернет контенту, пов`язаного з насильством, дитячою порнографію, проявами расової і національної нетерпимості та тероризму, пропагандою наркотиків, порушенням прав інтелектуальної власності повідомляти про це провайдерів телекомунікацій і/або правоохоронні орган.

27 жовтня Інтернет Асоціація України попросила депутатів відкоригувати законопроекти щодо відповідальності за розповсюдження дитячої порнографії в Інтернеті перед тим, як затверджувати його остаточно.

Голова правління ІнАУ Тетяна ПОПОВА наголосила, що в існуючому вигляді законопроект ”не вирішує задекларовану задачу... і навіть створює правову і технологічну базу для нових порушень у сфері комп’ютерних і телекомунікаційних мереж”. Зокрема, це стосується процедури вилучення доказової бази стосовно порушень у комп’ютерних системах і комунікаційних мережах, забезпечення чітких та однозначних формулювань і визначень відповідних понять і порушень.

У свою чергу, член правління асоціації Іван ПЄТУХОВ зауважив, що ”введення цими законопроектами відповідальності за зберігання незаконного контенту потенційно підводить під статтю Кримінального кодексу кожного, хто підключений до Інтернету, адже непомітно для користувача записати ззовні на його комп’ютер будь-яку інформацію для фахівця не складе труднощів. Це своєрідний розстріл на відстані за допомогою трьох кнопок”.

При цьому І.ПЄТУХОВ висловив подив тим, що провайдер також може нести відповідальність за використання абонентом незаконного контенту. За його словами, таким чином на провайдера покладаються фактично ”поліцейські функції” та обов’язок фактично стежити за всіма діями своїх абонентів.

Водночас представники ІнАУ назвали неприпустимими пропозиції наділити Кабмін правом визначати термін, порядок і перелік інформації щодо з’єднань абонентів. Це, на їхнє переконання, може призвести до повернення практики ”темників” та порушення прав громадян.

Враховуючи викладене, члени асоціації закликають народних депутатів перш ніж вдруге розглядати два законопроекти (№3271 і 1340), ”дослухатися до думки фахівців у галузі інформаційних технологій і телекомунікацій та запобігти створенню непрозорого механізму, який дозволить владним структурам на свій розсуд маніпулювати учасниками українського ринку доступу до мережі Інтернет... Інакше ми отримаємо тотальний контроль, тим більше в період передвиборчих кампаній”.