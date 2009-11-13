Вітренко звернеться до Євросуду, якщо ЦВК не зареєструє її кандидатом

Лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО, якій відмовлено в реєстрації кандидатом у Президенти, обіцяє дійти до Європейського суду, якщо українська судова система не скасує рішення Центральної виборчої комісії.

Про це політик заявила в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Я в Європейському суді з прав людини відстоюватиму свою правоту», - заявила Н.ВІТРЕНКО. Вона зазначила, що Конституція України не припускає ніякої грошової застави для кандидата в Президенти, а до закону про вибори глави держави, де існує норма про заставу, є зауваження як у Конституційного Суду, так і у Венеціанської комісії.

Лідер ПСПУ нагадала, що вона має право оскаржити в судовому порядку рішення Центрвиборчкому протягом п`яти днів. Після чого протягом двох днів суд зобов`язаний позов розглянути, і, таким чином, політик сподівається на досить швидкий результат. «Якщо не буде прийняте рішення (на користь Н.ВІТРЕНКО), це означатиме, що в Україні є клуб мільйонерів, яким дозволено йти у владу, і бидло», - вважає голова прогресивних соціалістів.

Крім того, вона прогнозує, що у разі скасування норми про грошову заставу великого напливу бажаючих взяти участь у президентській гонці не буде. На думку Н.ВІТРЕНКО, всього набралося б не більше сорока кандидатів.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Центральна виборча комісія відмовила Н.ВІТРЕНКО в реєстрації кандидатом на посаду Президента України, оскільки вона внесла грошову заставу в розмірі 1 тис. 964 грн. замість потрібних за законом 2,5 млн. грн.