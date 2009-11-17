Суд визнав нечинною передачу Мінфіну повноважень змінювати акцизи

Окружним адміністративним судом м. Києва підтверджено обгрунтованість протестів Генеральної прокуратури України та скасовано нормативні акти Кабміну, що не відповідають вимогам закону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, зокрема, 12 листопада цього року задоволено позов відомства та визнано нечинними положення постанови уряду №486 від 21 травня 2008 року, якими всупереч вимог чинного законодавства передано Міністерству фінансів України виключні повноваження уряду щодо права змінювати розмір плати за марки акцизного збору для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня 2008 року Кабінет міністрів прийняв рішення про запровадження з 1 липня 2008 р. акцизних марок нового зразка для алкогольних напоїв (постанова №179).

Згідно з документом, виготовлення і доставка нових марок Державної податкової адміністрації спеціалізованим підприємством Міністерства фінансів повинні бути забезпечені до 20 червня 2008 р.

21 травня 2008 року Кабмін затвердив нові зразки марок акцизного збору для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного й імпортного виробництва і встановив на них ціну. Ціна акцизних марок, які використовують з 1 липня 20089 р., становить для алкогольних напоїв 10,3 коп. за штуку, для тютюнових виробів - 5,5 коп.

Також Кабмін делегував Міністерству фінансів право щороку змінювати вартість марки з урахуванням індексу інфляції та підвищення собівартості її виробництва.