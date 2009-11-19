СБУ вилучила тисячу одиниць спецзасобів для негласного зняття інформації

З початку року СБУ вилучила з незаконного обігу майже 1 тис. одиниць спецзасобів для негласного зняття інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника підрозділу забезпечення інформаційної безпеки СБУ Микола КУЛЄШОВ.

За його словами, до адміністративної відповідальності за протиправне виготовлення, придбання та зберігання спеціальних технічних засобів (СТЗ) притягнуто 16 осіб.

Крім того, за незаконне використання та незаконне ввезення в Україну СТЗ порушено 8 кримінальних справ, з яких 7 – вже передано на розгляд суду.

Водночас, відповідаючи на одне з запитань, М.КУЛЄШОВ сказав, що на сьогодні СБУ розроблено, передано до Верховної Ради та розглянуто у першому читанні законопроект, який передбачає посилення відповідальності за протиправне користування та розповсюдження спецтехзасобів.