Мін‘юст пропонує удосконалити законодавство про держреєстрацію ЗМІ

Міністерство юстиції України розробило проект змін до Закону «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», метою якого є удосконалення системи реєстрації друкованих ЗМІ, спрощення процедури подання документів на реєстрацію та удосконалення процедури надання державних (адміністративних) послуг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, законопроектом пропонується усунути правові колізії, які існують у чинному Законі «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

Крім того, виходячи з практичного досвіду по реєстрації друкованих ЗМІ, Мін‘юст пропонує удосконалити відповідну законодавчу процедуру.

Серед колізій, які передбачається усунути шляхом ухвалення змін до чинного закону - врегулювання питання використання назв друкованих засобів масової інформації; врегулювання відносин між співзасновниками друкованих ЗМІ щодо заснування видання і передачі прав на заснування видання; питання захисту прав засновників друкованих засобів масової інформації від недобросовісної конкуренції.

Удосконалити пропонується процедури державної реєстрації друкованих засобів масової інформації шляхом: визначення вичерпного переліку установчих документів, які подаються до реєструючого органу та встановлення терміну дії свідоцтва про державну реєстрації друкованого засобу масової інформації з метою встановлення контролю за ринком друкованих засобів масової інформації.