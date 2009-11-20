Мін‘юст запровадив електронний облік нотаріальних бланків

Міністерство юстиції скасовує паперові книги обліку спеціальних бланків нотаріальних документів. З 1 січня 2010 року облік вестиметься виключно в електронному вигляді у складі Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

Як повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук, електронний облік запроваджується з метою посилення охорони та збереження нотаріальних документів.

Новація передбачає створення належних умов для реалізації та захисту прав учасників правовідносин, які виникають при вчиненні нотаріальних дій. Крім того, із запровадженням електронного обліку нотаріальних бланків буде забезпечено належний рівень організаційного та професійного рівня нотаріального обслуговування.

Порядок ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів набирає чинності з 1 січня 2010 року. Порядок передбачає облік надходження та видачі бланків нотаріусам, а також облік зіпсованих та анульованих бланків.

Обов’язок з обліку нотаріальних бланків Мін’юст поклав персонально на завідуючих нотаріальних контор та архівів, державних та приватних нотаріусів.

*** Порядок ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів затверджено наказом Міністерства юстиції України "Про організаційні заходи з постачання, зберігання, обігу, обліку спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання" від 4 листопада 2009 року № 2053/5 та зареєстровано в Мін’юсті 9 листопада 2009 р. за № 1043/17059.