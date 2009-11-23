65% українців вважають рівень злочинності у країні високим. Про це свідчать результати всеукраїнського дослідження Інституту Горшеніна, які передано УНІАН.

Згідно з результатами опитування, більше половини українців - 65,4% - вважають, що рівень злочинності у країні високий. Менше третини - 28,2% - вважають, що рівень злочинності у нашій країні середній. І лише 5,3% опитаних вважають рівень злочинності в Україні низьким, а 1,1% - важко відповісти на це запитання.

На думку майже половини респондентів - 47,5%, за останній рік загальний рівень злочинності в Україні не змінився. Небагато менша кількість опитаних - 40,8% - вважають, що рівень злочинності підвищився. Лише 5,4% громадян України вважають, що за останній рік рівень злочинності у країні знизився, 6,3% - важко відповісти на запитання.

Близько двох третин - 69,4% - українців заявили, що в їх населеному пункті є місця, яких вони прагнуть уникати, щоб не стати жертвою насильства, а також не рекомендують відвідувати їх своїм близьким. Про те, що таких місць у їх населеному пункті немає, сказали 16,4% опитаних, і майже стільки саме - 14,2% - важко з відповіддю на це запитання.

Більше половини громадян України - 58,6% - найбільше побоюються застосування щодо ним фізичного насильства - побиття, пограбування. Майже половина опитаних остерігаються крадіжок - 49,8%, хуліганства - 47,5%, шахрайства - 42,4%. Хабарництва і корупції в органах державної влади побоюються 18,1%, в правоохоронних органах – 16,7% респондентів. При цьому кожний десятий українець - 10,9% - заявив, що побоюється здирництва, «рекету». Іншого роду злочинності бояться 1,6% опитаних, а 8,2% не визначилися з відповіддю на це запитання.

Переважна більшість респондентів - 82,8% - заявили про те, що у них є побоювання за своє майно або здоров`я. При цьому у третини опитаних - 36,5% - таке побоювання виникає рідко, у чверті - 26,2% - часто, а кожний п`ятий українець - 20,1% - відзначив, що таке побоювання у нього виникають постійно. Заявили, що не мають подібних страхів, 9,4% опитаних, а 7,8% важко з відповіддю на запитання.

Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему «Безпека в Україні» з 20 по 22 листопада 2009 р. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.