Депутата зупинили тачкою і забили залізними прутами

Сьогодні, о 6 ранку, в селищі Велика Новоселівка Донецької області убили директора агрофірми “Євгенівське” Івана Харамана.

За словами місцевих жителів, він виїхав з двору свого будинку у бік села, де працював. Через 50 метрів дорогу перекрили.

“Хтось поставив тачку посеред дороги. Розсипали картоплю. Хараман вийшов зі своєї “Шкоди” і у цей момент на нього напали декілька невідомих і побили залізними прутами”, - розповів місцевий житель.

“Всі навколо знають, що у нього не було ворогів, - сказав співробітник "Євгенівського". - Його смерті могли бажати тільки нові власники підприємства”.

44% агрофірми з серпня належать Олегу Шемякову. 5%, як раніше, належать доньці колишнього голови райадміністрації Великоновосілківського району Валерія Шири. Зараз Шира очолює Великоновосілківську райраду. Хараман теж був депутатом.

28 вересня будинок Харамана вночі закидали пляшками з "коктейлями Молотова". Він тоді звернувся в правоохоронні органи із заявою, в якій вказав, що підозрює в нападі нових власників.

Незадовго до цього до Донецького обласного господарського суду звернувся з позовами новий власник і зажадав накласти арешт на все майно фірми. Після цього Хараман заявив про спробу захоплення “Євгенівського” і звинуватив в цьому Шемякова.

Правоохоронці не коментують ситуацію.