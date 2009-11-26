КС не радить поспішати з ухваленням змін до закону про вибори Президента

Голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК радить не квапитись з ухваленням змін до закону про вибори Президента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, про це він заявив на зустрічі із членами делегації Спеціального комітету Парламентської асамблеї Ради Європи зі спостереження за президентськими виборами 2010 року в Україні.

«Під час гри змінювати її правила вкрай небезпечно, оскільки невідомо, чи встигнуть набрати чинності нові норми, адже до президентських виборів залишилося усього шість тижнів», - наголосив він.

А.СТРИЖАК зазначив, що Конституційний Суд зробив усе, аби захистити права українців під час голосування, коли визнав ряд положень закону про вибори неконституційними.

Голова КС також повідомив, що це в жодному разі не може загальмувати виборчий процес, оскільки замість скасованих норм закону продовжують діяти попередні.

Він висловив переконання, що ніяких законодавчих негараздів з проведенням виборів Президента України бути не може.

Разом з тим, голова КС відзначив, що попри напружену політичну ситуацію в країні, пов’язану з майбутніми виборами, Конституційний Суд має можливість приймати рішення неупереджено і незалежно.

Відповідаючи на запитання членів делегації, А.СТРИЖАК повідомив, що з початку року КС розглянув майже сотню справ. При цьому жодного разу не вийшов за встановлені терміни розгляду. Зокрема, закон про вибори був розглянутий протягом 25 днів.