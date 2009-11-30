Президент GRECO висловив занепокоєння зверненням ВСУ до КС

Президент Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) Драго Кос висловив занепокоєння з приводу схвалення 27 листопада 2009 р. Пленумом Верховного Суду України проекту конституційного подання ВСУ щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів так званого «антикорупційного пакету» – «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» та «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень».

Про це він заявив на 45-му пленарному засіданні Групи держав Ради Європи проти корупції, що відбувається в Страсбурзі (Франція) 30 листопада – 4 грудня 2009 року.

На думку, Президента ГРЕКО такі дії можуть завдати шкоди антикорупційним реформам в Україні.

Як відомо, раніше Президент GRECO висловлював задоволення станом реалізації антикорупційних реформ в Україні. Такий висновок він зробив за результатами візиту до України у листопаді ц.р., під час якого Драго Кос мав зустрічі з першим віце-прем’єр-міністром України Олександром Турчиновим, Міністром юстиції Миколою Оніщуком, низкою народних депутатів України.

Закони України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» були ухвалені Верховною Радою України 11 червня 2009 року. Закони вступають у силу з 1 січня 2010 року.