Голова ВАСУ з порушенням закону створив судову палату?

Голова Вищого адміністративного суду України Олександр ПАСЕНЮК з порушення закону створив судову палату з розгляду справ щодо виборів Президента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Комітету Верховної Ради з питань правосуддя, заступника голови фракції БЮТ Олени ШУСТІК, про це вона заявила сьогодні на засіданні парламенту.

“Звертаю вашу увагу на загрозливі тенденції у діяльності Вищого адміністративного суду України, наслідком яких може стати викривлення результатів президентських виборів. Мова йде зокрема про розпорядження голови ВАСУ Олександра ПАСЕНЮКА за № 15 від 16 жовтня цього року. Цим розпорядженням голова ВАСУ в порушення вимог закону про судоустрій (п.2 ч.2 ст.42), перебравши на себе функцію Президії ВАСУ особисто і одноосібно створив судову палату з розгляду справ щодо виборів Президента України і затвердив її персональний склад”, - заявила О.ШУСТІК.

За її словами, до цієї палати увійшли 15 суддів інших палат та 5 заступників голови ВАСУ, 4 з яких є головами інших судових палат, що прямо заборонено законом.

Крім того, “відповідно до цього розпорядження “у разі потреби склад судової колегії для розгляду заяв і скарг, пов’язаних із виборчим процесом чергових виборів Президента України, формується головою ВАСУ”, - стверджує О.ШУСТІК.

“Отже Олександр ПАСЕНЮК буде формувати склад суду як захоче сам, або ж на чиєсь наполегливе прохання. Це автоматично ставить під удар легітимність виборчого процесу та його результатів. Оскільки склад колегій суддів сформований особисто головою ВАСУ, або його заступниками буде неповноважним, а прийняті ним рішення – незаконними”, - заявила заступник голови комітету ВР з питань правосуддя.

Крім того, вона заявила, що ВАСУ має “офіційні подвійні стандарти у перегляді рішень Київського апеляційного адміністративного суду у справах про оскарження рішень, дій або бездіяльності ЦВК (крім встановлення нею результатів виборів), дій кандидатів на пост Президента та їх довірених осіб”.

У зв’язку з вищенаведеними фактами О.ШУСТІК звернулась до голови Верховного Суду України, голови Ради суддів України з проханням ініціювати питання перед Вищою Радою юстиції України про дисциплінарну відповідальність О.ПАСЕНЮКА.

Вона також закликала голову ВАСУ терміново сформувати палати і колегії суду у чіткій відповідності до закону “Про судоустрій України” й невідкладно забезпечити однакове застосування виборчого законодавства.