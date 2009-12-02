Голова Держприкордонслужби виступає проти пункту тримання нелегалів

Державна прикордонна служба України виступає проти будівництва у Закарпатській області нового пункту тримання нелегалів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час поїздки до цього регіону заявив голова Держприкордонслужби Микола ЛИТВИН.

Він зустрівся з головою Закарпатської облдержадміністрації Олегом ГАВАШІ. Сторони особливу увагу приділили питанню нелегальної міграції. Зокрема, йшлося про заяви міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА про будівництво на Закарпатті нового пункту тримання нелегальних мігрантів.

«Як відомо, завдяки наполегливій позиції керівництва області та депутатського корпусу вдалось ліквідувати такий пункт у Павшино. За цей час, як свідчить статистика, наполовину зменшилася кількість затриманих нелегалів», - уточнив О.ГАВАШІ. Він додав, що Закарпатська ОДА категорично проти створення нового подібного закладу на території краю.

М.ЛИТВИН підтримав цю позицію обласної влади. «Це тільки ускладнить ситуацію на кордоні», – сказав голова Держприкордонслужби.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада О.ГАВАШІ заявив, що влада області не допустить появи у краї нового пункту тримання нелегалів.

За його словами, «розташування пункту тримання нелегалів тільки сприятиме зростанню потоку мігрантів. Про те, що після закриття «Павшино» в області суттєво зменшилась кількість спроб незаконного перетину державного кордону, свідчить статистика: за 9 місяців 2009 року на території Чопського та Мукачівського прикордонних загонів затримано 979 незаконних мігрантів, тоді як за аналогічний період минулого року – 1990. Це майже на 50% менше».

На початку жовтня в Ужгороді Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що влада Закарпаття не надає приміщення для введення додаткової кількості внутрішніх військ і додав: «У нас є план передачі нам однієї з військових частин, що не використовується Міноборони, для побудови табору для нелегальних мігрантів”.

4 грудня 2008 року було закрито пункт тимчасового утримання незаконних мігрантів «Павшино» поблизу Мукачевого.