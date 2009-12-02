Україна та Бразилія підписали угоду про часткову відмову від віз

Сьогодні у Києві було підписано угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Федеративної Республіки Бразилія про часткову відмову від віз.

Як повідомляється на офіційному сайті Президента України, зазначена Угода створює правові підстави для лібералізації візового режиму стосовно окремих категорій громадян України та Бразилії. Зокрема передбачається, що громадяни двох країн мають право вільно подорожувати без віз з діловою або туристичною метою.

Водночас, як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО раніше на спільній з Президентом Федеративної Республіки Бразилія Луїсом Ігнасіо Лула да СІЛВОЮ прес-конференції повідомив, що сьогодні було підписано угоду про запровадження безвізового режиму між Україною та Бразилією.

«Окремо хотів би виділити досягнуті домовленості і підписання угоди про перехід на безвізовий режим. Я уточняю: відповідною угодою передбачається безвізовий характер туристичних відносин, що по суті дає можливість для кожної категорії громадян двох країн здійснювати безвізовий режим поїздок. Я переконаний – це велика перемога, це крок до посилення людського обміну», - зокрема сказав В.ЮЩЕНКО.

Також він повідомив про підписання угоди щодо забезпечення прямого повітряного сполучення. В.ЮЩЕНКО зауважив, що прямі авіарейси планується започаткувати за півроку. Польоти здійснюватимуться тричі на тиждень.