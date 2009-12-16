Самостійність судової влади впала до найнижчого рівня

У 2009 році рівень самостійності судової влади є найнижчим за рокм незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати моніторингу незалежності суддів в Україні у 2009 році, які були презентовані сьогодні у Києві.

Дослідження проводилося у вересні-жовтні 2009 року Центром суддівських студій, Радою суддів України, Асоціацією суддів України шляхом експертного опитування суддів, адвокатів, прокурорів, представників громадських організацій, а також аналізом чинного законодавства і публікацій ЗМІ у рамках проекту «Підтримка судової реформи в Україні. Сприяння зміцненню незалежності суддів», що реалізовуються в Україні за фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.

Як ідеться у результатах моніторингу, «на жаль, розуміння того, що без належної судової влади не може бути незалежного судді ні у більшості парламентаріїв, ні у всіх президентів та прем’єр-міністрів за 18 років існування держави не настало».

«Судова влада, як і за радянських часів, продовжує бути об’єктом втручання зі сторони інших гілок влади», - наголошується у дослідженні.

За оцінками експертів, які зазначені у результатах моніторингу, починаючи з 2004 року та особливо в останні роки (2007-2009) в умовах розгортання політичної боротьби партійно-олігархічні плани намагаються підпорядкувати собі окремі судові установи; через сприйняття сумнівних правових норм нівелювати позиції Верховного Суду України як найвищої судової інстанції та розірвати цілісність судової системи; за допомогою окремих ЗМІ сформувати образ правосуддя як повністю корумпованої інституції.

За словами заступника директора Центру суддівських студій Андрія АЛЄКСЄЄВА, політичні сили навіть почали змагатися між собою за вплив на судові установи, спекулювати на наявних у правовій системі проблемах.

«Вищі посадові особи держави роблять узагальнюючі заяви про суцільну корупцію судів, критично коментують судові рішення, які набули законної сили. Такі дії не лише не сприяють формуванню у суспільстві поваги до суду, але й у значній мірі формують у громадян упевненість у продажності та корумпованості судовою влади», - заявив А.АЛЄКСЄЄВ.

Він повідомив, що, згідно з результатами опитування суддів, лідерами за рівнем неповаги до незалежності судів є Президент України, представники великого бізнесу та народні депутати.

«У кожній парламентській фракції є депутати, які спеціалізуються на здійсненні тиску на суди та окремих суддів», - зазначив А.АЛЄКСЄЄВ.

Як ідеться у коментарі до результатів моніторингу першого заступника голови Верховного Суду України, голови Ради суддів України Петра ПИЛИПЧУКА, навряд чи можна говорити про незалежність гілки влади, яка фінансується за залишковим принципом і ходить з простягнутою рукою до тих, від кого вона має бути незалежною.

«Судді неодноразово через З’їзд суддів України та Раду суддів України зверталися до політиків, органів законодавчої і виконавчої влади з проханням припинити експерименти над судовою системою у вигляді прийняття непродуманих та незабезпечених фінансовими ресурсами законів щодо функціонування судової влади. Проте, така негативна практика мала місце і в 2009 році», - констатував П.ПИЛИПЧУК.