Міністерства намагалися проштовхнути 1,5 тис. незаконних норм?

З початку 2009 року за результатами проведення правової експертизи нормативно-правових актів органів виконавчої влади Міністерство юстиції попередило прийняття близько 1,5 тис. незаконних правових норм. Про це повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук.

За словами Міністра, загалом протягом року Мін‘юст відправляв на доопрацювання кожен 5-й нормативно-правовий акт, розроблений міністерствами та відомствами. Механізм повернення на доопрацювання застосовувався з метою попередження прийняття суб‘єктами нормотворення незаконних нормативних приписів, прийнятих з порушенням Конституції та законів України.

Разом з тим, завдяки застосуванню цього механізму, з початку року кількість нормативно-правових актів, у державній реєстрації яких Мін‘юст відмовив, зменшилася майже на половину у порівнянні з 2007 та 2008 роками.

Міністр також повідомив, що щороку нормотворча діяльність міністерств та відомств зростає в середньому на 8 відсотків. Зокрема, з початку року органами виконавчої влади було подано на державну реєстрацію близько 1,5 тис. нормативно-правових актів, 3,5 тис. проектів актів Кабінету Міністрів, законів, актів Президента України, міжнародних договорів тощо.