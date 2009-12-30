У ГПУ Луценку пропонують визначитися: «любиш – не любиш…»

Керівництво Генеральної прокуратури пропонує міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ визначитися щодо оцінки співпраці з органами прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив заступник генпрокурора Віктор ПШОНКА, коментуючи негативні висловлювання Ю.ЛУЦЕНКА днями у Львові на адресу Генпрокуратури.

За словами В.ПШОНКИ, у Генпрокуратурі “подивилися виступи” Ю.ЛУЦЕНКА на колегіях в ГПУ цього року і відзначили, що він 19 разів схвально відгукувався про співпрацю з органами прокуратури.

«Тобто, тут (мається на увазі у висловлюваннях Ю.ЛУЦЕНКА) явний перебір у Юрія Віталійовича. Йому треба якось визначитися, де все таки неправда, а де істина, якщо він займає таку посаду... Тим паче, в критиці до органів прокуратури, яку він допускає. А то у нього такі висловлювання, що одне суперечить іншому», - сказав В.ПШОНКА, додавши при цьому, що ці висловлювання, в першу чергу, «дезорганізують міліцію».

«Думаю, це не йде на користь Міністерству внутрішніх справ. А Юрію Віталійовичу, будучи у відпустці, треба думати за проблеми, які є у його відомстві: там багато проблем, треба їх не накопичувати, а вирішувати», - зазначив В.ПШОНКА.

У свою чергу інший заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН з цього приводу наголосив, що досить важко коментувати обвинувачення глави МВС на адресу Генпрокуратури, оскільки вони не мають жодної конкретики.

«Всі ми розуміємо, що коли починається політика, то юриспруденція закінчується. До речі, закінчується і щирість», - сказав він.

При цьому В.ЩОТКІН додав, що цього року, “по-перше, помітно покращилася результативність боротьби з хабарництвом і корупцією, і по-друге - розпочалася передвиборна кампанія, в якій Юрій Віталійович, як він сам визнає, бере активну участь за так би мовити власний рахунок”.

В контексті сказаного заступник генпрокурора на один із закидів Ю.ЛУЦЕНКА, що, зокрема, в Генпрокуратурі не розслідуються кримінальні справи за фактами зловживання в Мінтрансі, виявлені за часів двох прем’єрств Віктора ЯНУКОВИЧА, В.ЩОТКІН повідомив, що вже направлено до суду три кримінальні справи з приводу зловживань посадовими особами Південно-Західної, Південної та Одеської залізниць.

За його словами, стосовно двох керівників вже винесено обвинувальний вирок, а на черзі закінчення розслідування інших справ щодо порушень у вказаному міністерстві.

«Тому казати, що ці справи не розслідуються, не об’єктивно», - наголосив В.ЩОТКІН.