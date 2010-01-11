Литвин обіцяє перешкоджати приватизації Одеської кіностудії

Кандидат в Президенти, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запевняє, що не допустить розкрадання державного майна, зокрема, припинить спроби приватизувати Одеську кіностудію.

Про це він заявив у суботу під час відвідання кіностудії і зустрічі з представниками Спілки кінематографів України, повідомили УНІАН в прес-служби В.ЛИТВИНА.

За словами керівника парламенту, у понеділок буде зареєстровано проект постанови Верховної Ради, яка передбачає зобов`язати Кабінет міністрів зупинити будь-які дії, пов`язані з продажем кіностудії.

«Ми припинимо чергову спробу вкрасти народне надбання. Те, що відбувається навколо Одеської кіностудії, ще один приклад зухвалого розкрадання залишків загальнонародних скарбів, якому необхідно покласти край», - підкреслив В.ЛИТВИН.

За словами спікера, стан Одеської кіностудії відображає ситуацію, в якій перебуває українська культура і духовність. «У нас відбувається процес моральної деградації. Економічні проблеми рано чи пізно будуть розв`язані, але ми втратимо духовну основу нашого життя», – вважає В.ЛИТВИН.