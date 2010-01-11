СБУ інформуватиме про порушення на виборах Президента

Від сьогодні на офіційному сайті Служби безпеки України почав роботу і буде щоденно оновлюватися розділ «Законність проведення виборів Президента України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, у вигляді моніторингової таблиці тут буде розміщуватись інформація про виявлені СБУ порушення, у тому числі за телефонними, усними, письмовими зверненнями громадян, які мають бути усунуті для забезпечення законності виборів Президента України.

Також СБУ окремо повідомлятиме про хід усунення органами виконавчої влади та виборчими комісіями виявлених порушень.

Крім того, на цьому сайті будуть оприлюднюватися прізвища членів виборчих комісій, які допустили своїми діями чи бездіяльністю серйозні порушення.

«Всі матеріали нашого документування нікуди не пропадуть і будуть передані органам внутрішніх справ або прокуратурі, і «всі бажаючі» побачити себе в списку порушників там будуть», - запевнив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Також він поінформував, що 31 грудня в СБУ та регіональних підрозділах започатковано цілодобову роботу телефонів довіри та створено оперативні групи для надання правової оцінки отриманих у встановленому законодавством порядку повідомлень громадян про порушення виборчого законодавства.