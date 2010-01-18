Уряд просить ВР розглянути заветований Президентом закон

Кабінет міністрів України просить Верховну Раду завтра розглянути пропозиції Президента до Закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання й протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на Погоджувальні раді повідомив міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО.

Він нагадав, що відповідний закон був ухвалений парламентом у новій редакції, однак Президент застосував до нього право вето.

«У разі нерозгляду цього закону і несхвалення пропозицій є реальна загроза застосування санкцій до України і включення її до так званого “чорного списку” FATF», - сказав П.КРУПКО.

За його словами, це матиме негативний наслідок для України в цілому і для українських підприємців зокрема.

У свою чергу, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН звернувся з проханням до профільних комітетів ВР розглянути це питання на своїх засіданнях так само, як і розглянути питання щодо подолання вето Президента на закон про мораторій на продаж землі до 2012 року.

В.ЛИТВИН зазначив, що ці питання після розгляду їх у комітетах завтра можна було б розглянути під час вечірнього пленарного засідання парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2009 року Президент України повернув зі своїми пропозиціями Закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання й протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом», для повторного розгляду Верховною Радою.

В.ЮЩЕНКО у своїх зауваженнях, зокрема, зазначає, що нова редакція закону “не пропонує принципово нових методів та механізмів боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а лише наділяє Державний комітет фінансового моніторингу України невиправдано великими повноваженнями щодо збору та зосередження в межах одного органу необмеженого обсягу фінансової інформації, причому ці повноваження не відповідають реальним потребам боротьби з економічною злочинністю та протидії фінансуванню тероризму”.

Президент переконаний, що даний закон порушує конституційні права та законні інтереси громадян і суб’єктів підприємницької діяльності.