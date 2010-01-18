Уряд просить ВР розглянути заветований Президентом закон
Щодо запобігання легалізації “брудних коштів”
Кабінет міністрів України просить Верховну Раду завтра розглянути пропозиції Президента до Закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання й протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом».
Як передає кореспондент УНІАН, про це на Погоджувальні раді повідомив міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО.
Він нагадав, що відповідний закон був ухвалений парламентом у новій редакції, однак Президент застосував до нього право вето.
«У разі нерозгляду цього закону і несхвалення пропозицій є реальна загроза застосування санкцій до України і включення її до так званого “чорного списку” FATF», - сказав П.КРУПКО.
За його словами, це матиме негативний наслідок для України в цілому і для українських підприємців зокрема.
У свою чергу, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН звернувся з проханням до профільних комітетів ВР розглянути це питання на своїх засіданнях так само, як і розглянути питання щодо подолання вето Президента на закон про мораторій на продаж землі до 2012 року.
В.ЛИТВИН зазначив, що ці питання після розгляду їх у комітетах завтра можна було б розглянути під час вечірнього пленарного засідання парламенту.
Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2009 року Президент України повернув зі своїми пропозиціями Закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання й протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом», для повторного розгляду Верховною Радою.
В.ЮЩЕНКО у своїх зауваженнях, зокрема, зазначає, що нова редакція закону “не пропонує принципово нових методів та механізмів боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а лише наділяє Державний комітет фінансового моніторингу України невиправдано великими повноваженнями щодо збору та зосередження в межах одного органу необмеженого обсягу фінансової інформації, причому ці повноваження не відповідають реальним потребам боротьби з економічною злочинністю та протидії фінансуванню тероризму”.
Президент переконаний, що даний закон порушує конституційні права та законні інтереси громадян і суб’єктів підприємницької діяльності.