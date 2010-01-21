«Таращанський череп» піддадуть двоме експертизам

«Таращанський череп», який, за твердженням Генеральної прокуратури України, належить убитому журналісту Георгію Гонгадзе, піддадуть додатковій експертизі. На неї офіційно запросили мати журналіста Лесю ГОНГАДЗЕ, де пообіцяли надати зразки для приватного дослідження, повідомляє “Німецька хвиля”.

Експертне судово-медичне дослідження заплановане на 26 січня. В офіційному повідомленні, яке Генпрокуратура надіслала матері журналіста, зазначено, що експерти судово-медичної криміналістики вилучатимуть «металеву щільність, яку виявили у ділянці чола з лівого боку черепа». У листі вказано, що Л.ГОНГАДЗЕ як потерпіла, або її представник, адвокат Андрій ФЕДУР, можуть взяти участь у цій слідчій дії, на що мати журналіста вже дала згоду, і збирається до Києва.

Прокуратура також дозволяє матері взяти зразки кісткових тканин черепа для проведення приватної експертизи ДНК. Про це Л.ГОНГАДЗЕ просила Генпрокуратуру у своєму зверненні ще торік наприкінці вересня. Маючи дитячий зуб Георгія, вона планує замовити експертизу, аби порівняти ці зразки із зразками черепа. «Німецькій хвилі» Л.ГОНГАДЗЕ повідомила, що, швидше за все, звернеться до фахівців однієї з лабораторій у Німеччині. Якої саме, вона не розголошуватиме, як і не розголошуватиме результати дослідження.

Вартість ДНК-експертизи становить близько 800 євро, додала Л.ГОНГАДЗЕ. Вона також наголосила, що жодних металічних осколків в черепі її сина ніколи не було, а тому сумнівається, що віднайдений череп належить Георгію, про що запевняють у Генпрокуратурі.

Довідка УНІАН. Убивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження й кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачуваний – Олексій ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня 2009 р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано. Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників убивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

28 липня 2009 року в Білоцерківському районі неподалік від села Сухоліси слідчо-оперативною групою були знайдені «фрагменти черепа, які можуть належати Георгію Гонгадзе». Водночас у Генпрокуратурі відзначили, що останки черепа пошкоджені. Також у Генпрокуратурі з посиланням на попередній висновок експертів повідомили, що «на сьогодні знайдено фрагмент, за яким можна ідентифікувати череп».