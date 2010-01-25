Товариство військових мисливців і рибалок заявляє про рейдерське захоплення

Всеукраїнська громадська організація “Товариство військових мисливців та рибалок Збройних сил України” заявляє про здійснення рейдерського захоплення своїх мисливських і рибальських господарств.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова центральної ради Товариства військових мисливців та рибалок ЗСУ Микола ГУРІН.

Він повідомив, що Товариство нараховує більше 13 тис. членів, є однією із найстаріших активно діючих громадських організацій України. Членами товариства є військовослужбовці, ветерани військової служби і Великої Вітчизняної війни, ліквідатори Чорнобильської катастрофи.

“На початку 2008 року кілька бізнесменів обманним шляхом приєдналися до Товариства через включення до його складу громадської організації “Міжнародне товариство мисливців та рибалок”, - розповів М.ГУРІН.

Далі, за його словами, виявилося, що справжньою метою такого приєднання стало рейдерське захоплення товариства у цілому з усіма мисливськими і рибальськими угіддями.

“Для здійснення зазначених планів, у порушення Конституції та законів України, 12 новоприйнятих осіб із 13 тис. членів товариства, не за юридичною адресою, без запрошення інших членів та повноважного керівництва, провели 25 травня 2008 року так звані загальні збори, на яких змінили керівництво і статут”, - повідомив про подальший розвиток подій М.ГУРІН.

Також у чинного керівництва Товариства військових мисливців та рибалок ЗСУ викликає обурення, що Міністерство юстиції своїм наказом від 23 листопада 2009 року легітимізувало “рішення рейдерської конференції” і зареєструвало його.

В результаті, наголосив М.ГУРІН, замість продовження розбудови організації і улюбленої справи, мисливці та рибалки змушені займатися судовою тяганиною та зверненням до численних органів.

“Зважаючи на те, що рейдерів, ймовірно, прикривають високопосадовці, надію на справедливість може дати увага громадськості до даної справи, яка може створити небезпечний прецедент рейдерського захоплення не приватного бізнесу, а потужного, діючого об’єднання громадян”, - переконаний М.ГУРІН.