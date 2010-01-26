Порушено справу за фактом підробки документів спостерігачів з Грузії

Прокуратурою Київського району міста Донецька порушено кримінальну справу за фактом підробки документів громадянами Грузії, які прибули до міста як міжнародні спостерігачі на вибори Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За його словами, кримінальну справу порушено вчора, 25 січня, 2010 року, за ч. 1, 2 ст. 358 Кримінального кодексу України («Підробка документів, печаток, штампів і бланків; їх збут, використання підроблених документів»).

Мер уточнив, що кримінальну справу порушено не конкретно проти когось, а «за фактом підробки і використання підроблених документів громадянами Грузії 17 січня під час виборів у місті Донецьку».

Як повідомляв УНІАН, 19 січня 2010 року на прес-конференції Донецький міський голова О.ЛУК’ЯНЧЕНКО заявляв журналістам, що у грузинської делегації, що прилетіла напередодні виборів двома чартерними рейсами з Тбілісі до Донецька, не було офіційних документів міжнародних спостерігачів, «вони за «липовими» посвідченнями позаштатних кореспондентів українських газет проходили на виборчі дільниці».

У свою чергу, 17 січня 2010 року на прес-конференції в Донецьку виконуючий обов`язки голови Центральної виборчої комісії Грузії Леван ТАРХНІШВІЛІ сказав, що громадяни Грузії одержали посвідчення позаштатних кореспондентів газети «Молодогвардеец» (м. Луганськ), як альтернативну можливість для проведення спостережень за виборами Президента в місті Донецьку.

За його словами, приїзд грузинської делегації до Донецька «викликав всілякі чутки і нездоровий ажіотаж, і це не зрозуміло, тому що це звичайна місія міжнародних спостерігачів, яких ми направляємо до всіх країн, з якими ми співробітничаємо».

Нагадаємо, напередодні першого туру виборів Президента України, 11 січня 2010 року, ЦВК відмовила в реєстрації 2011 офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії, мотивуючи рішення неправильним оформленням спостерігачами документів.

13 січня Київський апеляційний адміністративний суд визнав протиправними дії Центральної виборчої комісії, яка відмовила в реєстрації спостерігачам від Грузії, і зобов`язав ЦВК розглянути це питання на найближчому засіданні.

17 січня ЦВК так і не зареєструвала офіційних міжнародних спостерігачів від Грузії на виборах Президента України.

Того ж дня ЦВК вирішила звернутися до Генеральної прокуратури України з метою перевірки документів, поданих Грузією на реєстрацію міжнародних спостерігачів від цієї країни.

22 січня Генеральна прокуратура повідомила, що організувала перевірку реєстрації офіційних спостерігачів від Республіки Грузія на виборах Президента України.