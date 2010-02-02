До КС надійшло подання щодо призначення Москаля заступником міністра

Сьогодні до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України щодо розпорядження Кабінету міністрів «Про призначення МОСКАЛЯ Г.Г. заступником міністра внутрішніх справ України – начальником Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим» від 16 грудня 2009 року № 1527-р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, згідно з Регламентом Конституційного Суду, конституційне подання передано на вивчення у Секретаріат КС.