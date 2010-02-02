До КС надійшло подання щодо призначення Москаля заступником міністра
17:35, 02 лютого 2010Право
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Ініціатива Президента
Сьогодні до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України щодо розпорядження Кабінету міністрів «Про призначення МОСКАЛЯ Г.Г. заступником міністра внутрішніх справ України – начальником Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим» від 16 грудня 2009 року № 1527-р.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, згідно з Регламентом Конституційного Суду, конституційне подання передано на вивчення у Секретаріат КС.
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