Міліція викрила отримання хабарів посадовцями Мінприроди

Працівниками столичного Управління по боротьбі з економічними злочинами викрили 20 епізодів отримання хабарів одним із заступників начальника Державної екологічної інспекції Міністерства охорони навколишнього середовища України і його підлеглим.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України, посадовці були затримані при отриманні 400 доларів від представника одного з київських ТОВ за видачу документа щодо відсутності у продукції, яку експортує згадане ТОВ, озоноруйнівних речовин.

У міліції не виключають, що встановлені фактів хабарів було значно більше, адже у обох затриманих держслужбовців ”досить непоганий автопарк легковиків”: ”Субару”, ”Тойота Лендкрузер”, ”Порш”, ”Фольксваген Таурег”.

Перевірка триває. Стосовно обох порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.