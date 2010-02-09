ВР звернулась до правоохоронців щодо книгарні «Сяйво»

Верховна Рада України звернулась до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України щодо ситуації навколо книгарні «Сяйво» у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення оголосив на засіданні парламенту голова ВР Володимир ЛИТВИН. Він також не виключив, що з даного питання буде ухвалено рішення парламенту.

У свою чергу голова Комітету ВР з питань культури і духовності Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ повідомив, що вчора ввечері «невідомі у масках заскочили в книгарню «Сяйво», яку знають не тільки в Києві, але й в усій Європі». За його словами, «на вулицю були виставлені представники книгарні, а вікна заварили великими залізними щитами». Він зазначив, що на той час, коли до книгарні підійшли народні депутати, “там були люди, які називали себе нібито новими власниками книгарні”. При цьому В.ЯВОРІВСЬКИЙ наголосив, що на даний час рішення щодо книгарні перебуває на розгляді в апеляційному суді. Він зазначив, що була викликана міліція. За його словами, працівникам книгарні рекомендовано укласти договір з державною охороною.

В.ЯВОРІВСЬКИЙ наголосив, що поки що не з’ясовано, «хто стоїть за цим страшним беззаконням у самісінькому центрі Києва». Він висловив сподівання, що найближчим часом усе це буде з’ясовано.