Набула чинності Конвенція між Україною і Лівією

Із 31 січня 2010 р. набула чинності Конвенція між Україною і Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамахирією про уникнення подвійного оподаткування і запобігання ухиленню від сплати податків з доходів, підписана 4 листопада 2008 р. і ратифікована Верховною Радою 18 листопада 2009 р.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Державної податкової адміністрації України, переданому агентству УНІАН.

Положення Конвенції застосовуватимуться з 1 січня 2011 р. до податків, які адмініструються згідно із законами „Про оподаткування прибутку підприємств” і „Про податок з доходів фізичних осіб”.

Право використовувати переваги Конвенції надається згідно з порядком звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження в Україні згідно з міжнародними угодами України про уникнення подвійного оподаткування, затвердженим постановою Кабінету міністрів від 6 травня 2001 р.