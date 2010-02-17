ВАСУ призупинив дію рішення ЦВК про обрання Януковича Президентом

Вищий адміністративний суд України призупинив дію рішення Центральної виборчої комісії про встановлення результатів виборів та обрання Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України.

Про це йдеться у повідомленні ВАСУ, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, суддя-доповідач у цій справі Олександр НЕЧИТАЙЛО розглянув клопотання кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову у справі за її позовом до ЦВК про визнання протиправними дій, бездіяльності та рішення ЦВК.

У клопотанні про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову порушується питання про зупинення дії рішення ЦВК про встановлення результатів повторного голосування та обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом України, яке оформлено протоколом ЦВК від 14 лютого 2010 року, та заборону В.ЯНУКОВИЧУ складати присягу Президента України на урочистому засіданні Верховної Ради України.

Клопотання мотивовано тим, що у разі невжиття заходів забезпечення адміністративного позову можуть бути проведені дії щодо вступу В.ЯНУКОВИЧА на пост Президента України ще до завершення розгляду справи у суді.

Суддя вирішив, що з підстав того, що у разі невжиття заходів щодо зупинення дії рішення відповідача можуть виникнути ускладнення при виконанні судового рішення, клопотання у відповідній частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, на думку судді, В.ЯНУКОВИЧ не є відповідачем у цій справі, у зв’язку з чим у суду немає правових підстав для заборони на вчинення ним певних дій. Тому клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

Виходячи з цього, суддя вирішив частково задовольнити клопотання кандидата на пост Президента України Ю.ТИМОШЕНКО про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову задовольнити частково і зупинити дію рішення ЦВК про встановлення результатів повторного голосування з виборів Президента та обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом України до закінчення розгляду даної адміністративної справи.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовлено.